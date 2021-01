Belivaldo: “A duplicação da BR-101 foi uma das primeiras pautas levadas ao presidente”

Ligação entre Sergipe e Alagoas passa a ser feita em pista dupla e amplia integração de 6 estados

Nesta quinta-feira(28), o governador Belivaldo Chagas acompanhou a abertura do tráfego da nova ponte sobre o Rio São Francisco na BR-101, no município de Propriá, entre Sergipe e Alagoas. A solenidade contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, do diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Santos Filho e demais autoridades.

A nova ponte, que liga os municípios de Propriá ao município alagoano de Porto Real do Colégio, tem 860 metros de extensão e 24 metros de comprimento,conectando trechos duplicados da BR-101 entre os dois estados. “Estrutura que aguardava desde 2017, para construção das vias de acesso. Obra retomada em 2019 e, enfim, sendo entregue”, declarou o presidente Jair Bolsonaro.

Nas obras, executadas pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, foram feitos serviços de pavimentação em concreto rígido e o encabeçamento da ponte nos dois lados do empreendimento. A integração do equipamento com as obras de duplicação nos estados de Sergipe e Alagoas teve os serviços iniciados pelo DNIT.

Na oportunidade, o governador Belivaldo Chagas lembrou que a duplicação da BR-101 foi uma das primeiras pautas para Sergipe levadas ao presidente. “Agradeço pela estreita relação institucional que o Governo Federal tem estabelecido com o Governo de Sergipe desde o início, quando tive a oportunidade de ser o primeiro governador do Nordeste a ser recebido pela presidência. Essa entrega é um grande sinal, do compromisso do Governo Federal para a conclusão dessa obra tão importante para Sergipe. O primeiro trecho que liga Aracaju a Estância já se concluiu, e estamos na expectativa da conclusão do segundo trecho”, disse Belivaldo Chagas.

Já o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ressaltou a importância da BR-101 para integração nacional. “Um corredor importante que cruza o Brasil de norte a sul, que atravessa vários estados do Nordeste. Uma obra que estava parada e que hoje, a gente disponibiliza e abre. Afinal de contas, uma das metas do Governo Federal é entregar as obras paradas. Estamos entregando tudo que estiver parado e que aqui no Estado de Sergipe e de Alagoas não seria diferente. Hoje estamos entregando essa ponte sobre o Rio São Francisco e não vamos parar”, pontuou o ministro.

