Presidente Bolsonaro diz que “o governador Belivaldo Chagas tem atuado em defesa do interesses de Sergipe”

28/01/21 - 13:19:43

O Presidente Jair Bolsonaro desembarcou no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, por volta das 09h27, desta quinta-feira (28), acompanhado do ministro de infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para cumprir agenda de inauguração de obra entre os estados de Sergipe e Alagoas.

Governador Belivaldo Chagas acompanhou a comitiva do presidente Bolsonaro e continua a viagem a bordo do helicóptero do exército brasileiro.

Bolsonaro elogiou o trabalho do exército nas obras e disse que o governador Belivaldo Chagas tem atuado em defesa do interesses de Sergipe. Foram duplicados 800 metros da BR-101 sobre a ponte. “Mais uma vez agradeço o compromisso do ministro com Sergipe porque com essa duplicação quem sai ganhando é Sergipe, é o Brasil”.

