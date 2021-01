Breno alerta para melhor mobilidade em Aracaju com transporte consciente

O vereador Breno Garibalde (DEM), sempre atento a soluções e sugestões para a melhoria do meio ambiente na cidade, fez um alerta para uma melhor mobilidade em Aracaju com o transporte consciente.

“Atualmente o que percebemos é que os meios de locomoção mais poluentes, são os que possuem maior prioridade dentro da estruturação das cidades e deveria ser exatamente ao contrário. Para termos uma mobilidade que funcione, precisamos considerar todas as formas de transporte e incentivar as que menos poluem, como por exemplo: as bicicletas”, destacou Breno.

O parlamentar também pediu um olhar mais atento para a situação das calçadas na cidade. “É impossível falar de mobilidade, sem falar de acessibilidade já que pedestres e ciclistas precisam ter a segurança de ir e vir”, pontuou.

Além disso, os gestores precisam também investir na melhoria, manutenção e ampliação das ciclovias no município. “Ultimamente o foco está só em demandar recursos para melhoria asfáltica. Mas a nossa malha cicloviária precisa de mais atenção, é urgente pensarmos numa mobilidade sustentável. Aracaju já foi referência de malha cicloviária e precisa voltar a ser”, alertou Breno.

Outro ponto que chama a atenção e vem sendo alvo de pedidos de melhoria nas redes sociais do vereador é a situação dos ônibus da capital.

“É fato que houve uma leve melhora, se comparado ao que era há alguns anos. Vimos alguns ônibus mais novos e os terminais passam por reformas necessárias. Mas as reclamações são constantes e antigas. Me relataram a sujeira e a falta de álcool nos ônibus, em plena pandemia”, ressaltou Breno.

Para o jovem vereador é fato que o transporte deixa a desejar e as empresas que são pagas para prestar esse serviço precisam entregar um melhor trabalho e serem fiscalizadas com mais frequência, já que Aracaju possui uma das passagens mais caras do Brasil.

“Um transporte público de qualidade é fundamental para a mobilidade de Aracaju fluir, então vou seguir batendo nessa tecla para conseguirmos as melhorias”, finalizou o vereador.

