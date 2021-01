Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera realiza Workshop sobre pesquisa

28/01/21 - 18:05:58

Nos dias 24 e 25 de janeiro o Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera – CEP realizou o Workshop – Como fazer pesquisa em nossa prática clínica: Desenvolvendo um protocolo em NeuroCOVID, com a médica Cristiane Bresani, PhD (Fiocruz-Pernambuco), doutora em Saúde Pública e coordenadora do estudo; a biomédica Clarice Neuenschwander PhD, doutora em Saúde Pública e Coordenadora Adjunta do estudo e a neurologista Maria Lucia Brito Ferreira, coordenadora do Centro de Referência de Neuroimunologia do Hospital da Restauração-Recife e Professora Associada da Universidade de Liverpool Reino Unido. O evento foi realizado no Hospital Primavera e teve transmissão ao vivo, com colaboradores da Rede Primavera, Dra. Lis Campos Ferreira (neurologista), Dra Viviane Camargo (assessora do CEP), Lais Costa Souza Oliveira (enfermeira) e Prof. Dr. Alex Vianey Callado França (diretor do CEP), abordando assuntos sobre pesquisa clínica, ensaios clínicos e capacitou a equipe que irá atuar no projeto multicêntrico, onde o CEP do Hospital Primavera será um dos centros participantes.