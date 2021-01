DOIS HOMENS MORREM APÓS CONFRONTO COM POLICIAIS EM ITAPORANGA D’AJUDA

28/01/21 - 05:32:27

Dois homens morreram, nesta quarta-feira (27) após entrarem em confronto com policiais em Itaporanga D’Ajuda. Eles eram investigados pela delegacia do município por aterrorizar a cidade com assaltos sempre com emprego de violência.

Policiais civis da Delegacia de Itaporanga D’Ajuda receberam um denúncia anônima que informava que dois foragidos, conhecidos como “Matchá” e “Jair”, estavam escondidos em uma residência, armados e prontos para realizarem assaltos.

Diante da informação, os policiais civis deflagraram uma operação a fim de prendê-los e dar fim na série de assaltos que vinham ocorrendo na cidade. No momento da prisão, houve resistência por parte dos criminosos, os quais foram atingidos e encaminhamos para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

A dupla Fernando Dos Santos “Matchá” e Jair “Peteleco” estava sendo investigada pela delegacia do município por estarem promovendo terror na comunidade, saindo armados com espingardas diariamente e cometendo uma série de roubos, sempre com emprego de violência, apontando armas para a cabeça das vítimas e ameaçando-as de morte.

Fernando e Jair saíram recentemente do presídio e ambos possuíam uma vasta ficha criminal, respondendo desde crimes de roubos até homicídio. Atualmente encontravam-se foragidos da Justiça, pois contra eles havia um mandado de prisão pelo crime de roubo em aberto. Na ação policial foram apreendidas as armas citadas pelas vítimas e alguns objetos fruto dos roubos.

A Polícia Civil reforça que continuará empreendendo esforços para reduzir ainda mais os índices de roubo e pede que denúncias e informações sobre crimes sejam repassadas por meio do Disque Denúncia (181).

Informações e foto SSP