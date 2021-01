EDVALDO: “É FUNDAMENTAL ATUAR DE FORMA INOVADORA PARA ENCONTRAR SOLUÇÕES”

28/01/21 - 12:51:50

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, na manhã desta quinta-feira, 28, do evento online +Cidades: desafios e soluções para a agenda dos 100 dias, quando partilhou suas experiências bem sucedidas à frente da administração pública. De iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em parceria com o Grupo Houer, o encontro virtual é voltado para os novos gestores que comandarão cidades brasileiras pelos próximos quatro anos. Em sua participação, Edvaldo, que é vice-presidente da FNP, defendeu a importância do Planejamento Estratégico e da Inovação como forma de alcançar o desenvolvimento da cidade.

“Planejar os passos que serão dados durante a gestão é fundamental. É através deste planejamento que o prefeito define o que será feito, como será feito, tornando concreto aquilo que foi prometido à população. Somente com organização, responsabilidade, compromisso, é possível alcançar a efetividade que se deseja. E para que isso aconteça, é preciso adotar medidas que estejam bem direcionadas e que tenham como foco principal, o alcance de resultados que estejam voltados para a melhoria de vida das pessoas”, destacou o prefeito.

Aos novos prefeitos, Edvaldo também apresentou as ações da Prefeitura de Aracaju, que tem contribuído para a construção de uma cidade inteligente. Como exemplo, ele listou o Prontuário Eletrônico, a Matrícula Online, o Portal da Saúde, o cabeamento com fibra ótica e a plataforma AjuInteligente. “É fundamental atuar de forma inovadora para encontrar soluções para os problemas da cidade, sobretudo na realidade atual. Devemos desenvolver iniciativas que tornem a gestão pública mais eficiente e que melhorem a vida das pessoas. Em Aracaju, passamos a fazer uso de ferramentas que otimizam e tornam mais acessíveis os serviços públicos, além de gerar economia para a administração municipal, com a redução da circulação de papel em mais de 90%. São projetos focados nos objetivos do milênio”, afirmou o prefeito.

O gestor de Aracaju também apontou quais são os projetos prioritários para seu atual mandato. “Nos próximos quatros anos, serão priorizados três projetos: a PPP da Iluminação Pública, a revitalização do Centro do Aracaju, que incluirá uma série de ações para o fortalecimento do comércio e reabitação da área, e o projeto para a Zona de Expansão, com o qual será colocado em prática um plano de desenvolvimento econômico e sustentável para a região”, explanou.

O evento online +Cidades: desafios e soluções para a agenda dos 100 dias teve início no último dia 25 e se estende até esta sexta-feira, 29, com sessões diárias e abordagens de temas diversos. Edvaldo participou da palestra “Os impactos dos ODSs: Estratégias capazes de melhorar os resultados econômicos e socioambientais do município”, que teve como moderador o ex-prefeito de Divinópolis (MG), Vladimir Azevedo. A palestra também contou com a participação da especialista na área de Desenvolvimento Sustentável do grupo Houer, Gabriela Ferolla.

AAN

Fotos: Ana Lícia Menezes/PMA