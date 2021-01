FÁBIO APRESENTA SOLICITAÇÕES DE PESCADORES AO SECRETÁRIO NACIONAL DE PESCA

28/01/21 - 13:47:47

Sergipe possui uma costa litorânea e muitos rios de onde milhares de família tiram o seu sustento pela pesca. Mas nos últimos anos, esses profissionais têm encontrado muitas dificuldades para a sobrevivência, tanto pela ausência de incentivos, por dificuldades para receberem o seguro defeso, quanto por problemas da degradação provocada pelo homem. Todas as reivindicações foram entregues ao secretário Nacional da Pesca, Jorge Seif Junior, pelo deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE), na tarde de quarta (27).

“Saímos da audiência do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o secretário Jorge Seif, onde apresentei as reivindicações oriundas da reunião com as colônias de pescadores de vários municípios, que participei em Propriá no dia 20 de janeiro, a convite da vereadora Dilma da Colônia. O secretário garantiu que irá avaliar e responderá a todas as reivindicações”, afirmou o deputado Fábio Henrique.

Uma das queixas dos presidentes das colônias de pescadores é o fato de que os problemas do defeso só podem ser resolvidos na regional em Recife/PE e não mais em Aracaju. Entre diversas solicitações, eles pedem que seja feito o recadastramento dos pescadores artesanais, e também que exista uma preocupação com os dejetos lançados in natura nos rios e mares; além de o escritório em Sergipe da Secretaria Nacional funcione pela manhã e pela tarde, para facilitar o deslocamento das cidades mais distantes da capital.

Terminal Pesqueiro

O secretário Jorge Seif garantiu ao deputado Fábio Henrique que o Governo Federal destinará mais R$ 3 milhões, ainda nessa semana, para a conclusão do terminal pesqueiro que fica em frente ao mercado de Aracaju. “De acordo com o secretário, o terminal deverá funcionar ainda neste ano por meio de uma concessão pública com uma empresa privada”, explicou Fábio Henrique.

Por Henrique Matos