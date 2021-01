HOMEM É PRESO EM POSSE DE 1 QUILO DE MACONHA E MEIO KG DE COCAÍNA

28/01/21 - 07:36:27

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha, realizaram na madrugada desta quinta-feira (28), a prisão de Alex Sandro dia Santos Silva, 36 anos, e apreendeu, aproximadamente 1 quilo de maconha em tabletes e meio quilo de cocaína no bairro Rosa Elze, no município de São Cristóvão.

Militares do BPRp realizavam patrulhamento tático motorizado pelo bairro Rosa Elze, em São Cristóvão, quando avistaram, no Conjunto Maria do Carmo, um indivíduo que empreendeu fuga ao notar a presença policial no local.

Diante da situação que gerou suspeita, os radiopatrulheiros iniciaram um acompanhamento policial e interceptaram o suspeito, posteriormente identificado como Alex Sandro dia Santos Silva, 36 anos.

Durante os procedimentos de praxe, de busca pessoal e identificação, foram encontrados tabletes de maconha, pesando, aproximadamente, 1 quilo e meio quilo de cocaína.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido com o material apreendido para a Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram tomadas.

Informações e foto BPRp