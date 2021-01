Mais de 1,3 mil alunos farão o Enem Digital em Sergipe neste domingo

28/01/21 - 15:21:01

Aplicado de forma piloto e para um número reduzido de candidatos, ele será mais uma porta de entrada para o ensino superior

A primeira edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) digital será realizada no próximo domingo(31), em algumas capitais do Brasil. Aplicado de forma piloto e para um número reduzido de candidatos, ele será mais uma porta de entrada para o ensino superior. Em Sergipe, as provas acontecerão em 19 locais, todos em Aracaju, três dos quais são unidades de ensino da rede estadual: Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte, Centro de Excelência Atheneu Sergipense e Colégio Estadual Tobias Barreto. O segundo dia de prova será 7 de fevereiro.

Ao todo, 1.314 estudantes farão o Enem Digital em Sergipe. A coordenadora do Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), professora Gisele Pádua, lembra que o candidato precisa estar atento a todos os detalhes que serão iguais aos dias de aplicação das provas presenciais, como por exemplo, a pontualidade. “A gente precisa desmistificar a ideia de que o Enem digital será feito em casa. Não vai. O estudante vai ter que ir aos locais de prova, os portões serão fechados nos mesmos horários”, disse.

Se algum candidato apresentar sintomas ou testar positivo para a covid-19 no dia da prova, poderá solicitar a reaplicação da prova, que acontecerá nos dias 23 e 24 de fevereiro. Nesta versão digital, o aluno responderá às questões em um computador, onde também deverá preencher o gabarito. Mas é necessário que leve caneta preta, pois a prova de Redação será manuscrita. O Enem Digital seguirá o mesmo padrão das provas impressas: no primeiro dia, questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. No segundo dia, Matemática e Ciências da Natureza. O tempo de realização da prova e os horários de aplicação também serão os mesmos, sendo cinco horas e meia no primeiro dia e cinco horas no segundo. Os portões serão abertos às 11h30 e fecharão às 13h, no horário de Brasília.

“Nesses próximos dois domingos, a gente dá continuidade às provas do Enem, agora na modalidade digital. Quem vai participar está tendo mais um tempinho para se preparar, fazer revisões das aulas. Sigam confiantes na trajetória que construíram, fiquem atentos ao novo formato. Qualquer problema que der nos computadores, chamem o fiscal, sinalizem para não serem prejudicados. Levem a caneta preta para fazer a redação, álcool em gel e usem máscara”, concluiu Gisele Pádua.

Fonte e foto assessoria