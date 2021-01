Manifestantes recepcionam Bolsonaro com leite condensado

28/01/21 - 09:56:30

A visita do presidente Jair Bolsonaro a Sergipe nesta quinta-feira (28), provocou um protesto na frente do aeroporto de Aracaju e manifestantes das Centrais Sindicais estão no Aeroporto Internacional Santa Maria, para recepcionar o presidente.

Carregando caixas de leite condensado e chicletes, militantes da Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo pedem o impeachment do presidente.

O protesto acontece depois que a imprensa divulgou dados do Portal da Transparência que mostram que o Governo Federal gastou R$ 15 milhões com leite condensado.