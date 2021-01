PC PRENDE EM FLAGRANTE POR ESTELIONATO E CUMPRE MANDADO DE PRISÃO POR TRÁFICO

28/01/21 - 05:30:47

Policiais civis da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) prenderam em flagrante Gabriel Batista Santos, de 25 anos, pelo crime de estelionato após aplicar um golpe através de um site de vendas. A ação criminosa envolveu um televisor avaliado em R$ 2 mil. O suspeito também foi detido em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas. Ele foi preso nessa quarta-feira, 27.

Segundo a delegada Luciana Pereira, na terça-feira, 26, a vítima anunciou sua televisão num site de vendas. Com o anúncio, foi procurada por Gabriel, que combinou de efetuar o depósito, no valor de R$ 2 mil. Ele disse à vítima que tinha feito a transferência e mandou um falso comprovante de depósito.

O suspeito pediu à vítima que colocasse o televisor em um veículo de aplicativo, o que foi feito. Porém, momentos após, a vítima percebeu que o dinheiro não havia chegado na conta, desconfiou do golpe, e procurou a Polícia Civil. O boletim de ocorrência foi registrado e as investigações tiveram início.

A Polícia Civil começou a apurar as informações sobre o caso e conseguiu localizar o motorista que fez o transporte do produto, o qual sinalizou que efetuou a entrega numa região da Zona Sul de Aracaju. Os agentes diligenciaram e localizaram a casa do suspeito. Chegando no local, o investigado acabou confessando a prática do crime e foi conduzido à delegacia.

Na unidade policial, foi constatada a presença de um mandado de prisão preventiva em aberto, representado pelo Departamento de Narcóticos (Denarc), pelo crime de tráfico de drogas. A decisão judicial foi cumprida nessa quarta-feira, 27. Ele também foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato. O televisor foi apreendido e devolvido à vítima.

Informações e foto SSP