Período de rematrícula na rede municipal encerra nesta sexta-feira, 29

28/01/21 - 15:30:00

Termina, nesta sexta-feira, 29, o período de rematrícula na rede municipal de ensino. Por intermédio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), a Prefeitura de Aracaju deu início ao processo de renovação da matrícula em dezembro passado.

Esta é a primeira das três fases do processo de efetivação da matrícula do corpo discente, implementado, ainda em 2017, pela administração municipal. Assim, os pais, mães ou responsáveis legais devem ficar atentos à data e aos horários estabelecidos por cada unidade de ensino.

“Com a pandemia, muitas crianças mudaram de endereço e este é um período de atualização dos documentos daqueles que optaram por continuar na mesma escola no próximo ano letivo. É preciso ficar atento porque cada escola está com seu próprio cronograma de horários de atendimento, com o intuito de não causar aglomerações em virtude da pandemia. Então, pedimos que se informem sobre esses horários o quanto antes”, destaca a secretária municipal da Educação, Cecília Tavares.

Para o aluno que já está com toda a documentação na escola em dia, basta levar duas fotos 3×4 e confirmar o endereço. Para aqueles matriculados na Educação Infantil e no primeiro ano do Ensino Fundamental, deve ser levado, também, o cartão de vacina atualizado. Os que têm documentos pendentes na secretaria ou outros documentos solicitados pela escola, a recomendação é entrar em contato com a respectiva unidade e se informar sobre o que é necessário para regularizar a situação.

Próximas fases

Passada a fase de rematrícula, inicia-se a etapa da transferência interna, a qual consiste na transferência do aluno dentro da própria rede, de uma escola para outra. Nesse caso, os pais terão um momento para solicitar essa mudança, que acontece via Portal da Educação.

Após a fase de transferência interna, a Semed começa a abrir vagas para alunos novos, oriundos da rede estadual ou particular de ensino, por meio da matrícula online, como nos anos anteriores, que deve estar disponível após o Carnaval.

As aulas da rede municipal de Aracaju estão previstas para iniciar em 22 de março, conforme decreto municipal e, mesmo após o início das aulas, as matrículas remanescentes, aquelas não preenchidas ao longo do processo, continuam abertas.

Foto Sérgio Silva