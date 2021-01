PESQUISA DO PROCON ARACAJU APONTA REDUÇÃO DE PREÇO EM ITENS DA CESTA BÁSICA

28/01/21 - 12:59:22

Nos dias 26 e 27 de janeiro, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou mais uma pesquisa comparativa de preços, para auxiliar os consumidores, na capital. Desta vez, foram apurados os valores aplicados para itens que compõem a cesta básica.

Ao todo, constam no levantamento 50 produtos, entre alimentícios não perecíveis, de higiene pessoal, carnes e frios, frutas, hortaliças e limpeza doméstica. Os preços coletados em oito estabelecimentos possibilitam a identificação de variações, proporcionando facilidades para planejar as compras, além de viabilizar o monitoramento do mercado.

O coordenador do órgão municipal de proteção ao consumidor, Igor Lopes, revela que foram identificadas reduções nos preços dos itens mais procurados pelos consumidores. “Em comparação com o levantamento realizado em setembro do ano passado, três itens muito buscados pelos aracajuanos, o arroz, o feijão e o leite integral, sofreram redução. O menor preço encontrado para o feijão, em setembro, foi de R$5,49, enquanto em janeiro deste ano foi encontrado por R$5,29. Já no caso do leite integral a redução foi de R$0,37, sendo identificado, nesta última pesquisa, o menor valor de R$3,78”, indicou.

A pesquisa também aponta redução de R$0,16 no preço do arroz, que em setembro foi encontrado com menor valor de R$4,15, enquanto em janeiro foi identificado o menor preço de R$3,99. O óleo de soja permaneceu estável, nos dois levantamentos, com valor de R$6,29.

Esse trabalho realizado periodicamente pelo Procon Aracaju visa orientar os consumidores sobre a importância do consumo consciente. “Buscamos estimular o hábito da pesquisa , até porque a variação de preços, dentro do razoável e proporcional, é permitida legalmente. Com isso, objetivamos proporcionar esse monitoramento de mercado pelo consumidor, para que ele possa, munido dessas informações, denunciar aquelas situações que entender como abusivas”, explicou Igor Lopes.

Denúncias

Para o esclarecimento de dúvidas ou registro de denúncias, o Procon Aracaju pode ser acionado pelo SAC 151 ou por meio do número telefônico 3179-6040, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. O contato também pode ser realizado pelo e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

