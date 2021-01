Professor Bittencourt lança campanha de apoio ao dia da Visibilidade Trans

28/01/21 - 14:34:11

Na manhã desta quinta-feira, 28, ocorreu o lançamento da campanha publicitária em alusão ao dia nacional da visibilidade trans, comemorado nesta sexta-feira em todo o Brasil. A ação aconteceu no gabinete do vereador Professor Bittencourt (PCdoB), o qual tem um mandato participativo, democrático e popular, sempre abrindo espaço para as pessoas que não têm voz no poder.

A campanha é uma iniciativa do mandato do parlamentar, juntamente com o apoio da Associação em Defesa dos Direitos Humanos Lésbicas, Gays Bissexuais, Travestis e Transexuais de Sergipe (ADHONES), e tem como objetivo abraçar e saudar todas as mulheres e homens trans da cidade de Aracaju e de todo o Brasil, pelo dia 29 de janeiro, bem como despertar a sociedade para o respeito e a inclusão da comunidade trans.

Com um formato pensado para as redes sociais e com uma linguagem simples, a campanha é composta por cards publicitários e um vídeo, onde a estudante Wanessa Tavares, de 21 anos, traz uma mensagem de resistência. “Fazer parte dessa campanha do dia nacional da visibilidade trans é muito importante para mim, porque estou sendo uma porta voz das mulheres trans negras que são as mais excluídas da sociedade”, pontuou Wanessa.

Como parte do lançamento da campanha, o vereador fez a entrega das certidões de nascimento retificadas de Bryan Cavalcante e Wanessa Tavares, e ainda entregou, para cada um dos modelos, uma singela lembrança: um quadro emoldurado com a foto dos estudantes.

“Essa campanha é a cara do mandato. Um mandato que pretende ser um instrumento em favor das causas populares, das organizações sociais, das lutas e não pode se eximir de participar de discussões acerca da vida da visibilidade trans. Fico muito feliz que o Bryan e a Wanessa tenham emprestado a sua imagem para a campanha, muito feliz também com a ADHONES, representada pelos nossos queridos amigos Natanael e Marcelo, que tem nos ajudado bastante a entender e se aprofundar nesse tema”, afirmou o parlamentar.

Bittencourt ainda reforçou que essa não é a primeira campanha voltada para o universo LGBTQIA+ que o mandato produziu, mas essa em específico há um detalhe especial. “Essa não é a primeira manifestação que o mandato faz nesse sentido. Nos anos anteriores fizemos campanhas do Dia Internacional contra a LGBTQIfobia, Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, o mandato participou das ações da parada LGBTQIA+. É um mandato aberto para várias causas, principalmente essa, que é importante ressaltar um aspecto: fizemos questão de apresentar modelos trans e negros(as), porque são lutas diárias que se somam o preconceito pelo fato de serem trans e pelo fato de serem negros”.

Para Bryan, estudante de 18 anos, a campanha é uma forma de combater alguns estigmas sociais. “Estamos aqui para combater determinados estigmas e não regredir. A retificação é uma conquista muito importante para nós pessoas trans, porque lutamos muito para ter esse direito hoje. É uma sensação de liberdade”, pontuou.

O representante da ONG ADHONES/LGBT, Natanael dos Santos, também participou do lançamento da campanha e destacou a importância da Instituição apoiar a campanha e o mandato. “Enquanto representante da ADHONES estou muito orgulhoso e emocionado em participar desse ato, por ter um representante que foi eleito pelo povo e abriu espaço para toda a comunidade LGBTQIA+. Em função do dia da visibilidade trans, fazer a entrega do certificado para uma mulher trans negra é garantir, diante da sociedade, a luta pela afirmação e o respeito às identidades de gêneros construídas socialmente por cada indivíduo”, pontuou.

A campanha começa a ser veiculada oficialmente amanhã, e para conferir o resultado basta acessar as redes sociais do parlamentar Professor Bittencourt.

Por David Rodrigues

Assessoria Parlamentar