Rodrigo Valadares participa da solenidade de entrega da ponte que liga Propriá à Sergipe

28/01/21 - 14:26:49

Na manhã desta quinta-feira, 28, o presidente Jair Bolsonaro veio a Sergipe participar da solenidade de abertura de tráfego da nova ponte sobre o Rio São Francisco na BR-101, que liga o município de Propriá a Sergipe.

Convidado pelo Palácio do Planalto para participar do evento, o Deputado Estadual, Rodrigo Valadares, fez questão de aguardar a chegada do Presidente e celebrar a tão esperada entrega da obra finalizada.

“Foi um evento muito importante, muito prestigiado, onde a gente pôde ver a população em peso fazendo parte da administração pública e o grande apoio popular que o presidente tem. Uma obra que estava há 26 anos se arrastando, teve previsão de entrega em 2014, não foi entregue, e agora, finalmente, a ponte ligando Sergipe a Alagoas pela BR-101, ligando o município de Propriá ao porto Real do Colégio, foi finalizada”, comemorou.

Para Rodrigo, estas ações são importantes, pois demonstram “a preocupação do Governo Bolsonaro e do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, com as obras que estavam paradas e agora tomam um novo rumo, sendo entregues para a população brasileira”. Além disso, o parlamentar destacou a novidade trazida pelo Ministro Tarcísio em relação a duplicação da parte Sergipe da BR-101.

“O Ministro Tarcísio declarou que, ainda este ano, fará a parte que liga de Propriá a Carmópolis e já informou mudança para nova empresa que dará mais celeridade no trecho que liga Carmópolis à Laranjeiras. Também se comprometeu em fazer a parte Sul, que liga Estância à divisa com a Bahia. Vemos que as obras entraram em um ritmo muito mais forte”, disse.

Finalizando, o Deputado reconhece o prestígio do Governo Federal ao Nordeste. “O Nordeste não está sendo mais uma região esquecida, onde políticos só vinham aqui atrás de votos. A gente está vendo um presidente que está verdadeiramente trabalhando”.

Por Assessoria de Imprensa