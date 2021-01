São Cristóvão realiza vacinação de idosos que residem em abrigos

28/01/21 - 09:20:19

A equipe de vacinação da secretaria municipal de saúde iniciou hoje (27) a vacinação dos idosos institucionalizados, ou seja, aqueles que residem em instituições de longa permanência. O primeiro idoso a tomar a vacina da CoronaVac em São Cristóvão foi Manoel Alves, 73 anos de idade. A vacinação aconteceu no Lar Isaias Gileno Barreto, localizado no Centro de São Cristóvão e que abriga em torno de 35 idosos.

Segundo Gilda Barreto, fundadora do local, a vacina é muito bem vinda depois de tanto tempo de quarentena. “Tivemos de passar pelo isolamento, a quarentena. E hoje ainda tem muita gente nervosa, também para tomar a vacina, mas temos de dar graça a Deus que vacina chegou. Eu mesma tomei sem titubear, para ficar livre de tudo isso. Todos nós temos de nos vacinar”, afirma ela.

O Lar Isaias Gileno Barreto registrou apenas um caso de Covid-19 durante toda a pandemia. “Só tivemos um caso. Aqui somos 14 funcionários, mas eles já foram vacinados na semana passada. Eu mesma já me vacinei e já estou aguardando a segunda dose. Uma benção”, afirma.

O município vacinou 270 pessoas até esta quarta (27) e segue o cronograma da primeira etapa vacinando inicialmente os grupos prioritários de Acordo com o Plano Municipal de Imunização. Os idosos institucionalizados fazem parte da primeira etapa de vacinação, junto aos profissionais de saúde e pessoas com deficiência, também institucionalizados.

Visando manter a transparência de todo o processo de imunização no município, a secretaria de saúde atualiza e publica diariamente os dados do chamado “vacinômetro”, disponibilizando uma listagem das pessoas que já foram vacinadas no portal da transparência, no site da prefeitura de São Cristóvão. AO final do dia, um novo balanço é divulgado pela SMS.

Fonte e foto assessoria