Secretaria da Educação de Aracaju discute com gestores escolares início do ano letivo

28/01/21 - 06:19:32

Com a finalidade de garantir o compromisso com a funcionalidade e a qualidade no serviço da rede, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) de Aracaju vem realizando reuniões online, constantemente, entre sua equipe diretiva e os gestores escolares das 74 unidades de ensino municipal. Na tarde desta quarta-feira (27), a Semed reuniu sua equipe diretiva e diretores das escolas, pelo Google Meet, tendo como principais pautas a finalização do ano letivo 2020 e a preparação para o início do ano letivo de 2021.

“Hoje estamos apresentando aos gestores o plano para o período de transferência interna e matrícula online para o ano letivo que virá. Além disso, estamos em amplo diálogo com a comunidade escolar, profissionais específicos e nossa equipe para definição e divulgação, em breve, das orientações que deverão ser seguidas por todos ao iniciarmos as aulas presenciais da rede”, explica a secretária da Educação de Aracaju, Cecília Leite. Com o aval dos gestores, o cronograma das etapas para ingresso de alunos na rede de ensino pública da capital será divulgado em 1° de fevereiro.

A reunião foi iniciada com a explanação da Portaria do ano letivo de 2021, feita pela presidente do Conselho Municipal de Educação, Maria José Guimarães. “O ano de 2020 foi extremamente desafiador para a educação em todo o país. Mesmo assim, Aracaju é o primeiro município sergipano a concluí-lo. Em 2021 os desafios continuam, mas definimos ações conjuntas para garantir os direitos dos estudantes, dos profissionais e dos pais ou responsáveis, sempre obedecendo as recomendações das autoridades sanitárias”, afirma Maria José.

A consultora extraordinária para Assuntos Governamentais da Semed, Maria Antônia de Arimateia, afirma que toda a equipe de gestores e técnicos da Semed vem tendo o cuidado de ouvir quem está no dia a dia da escola, para que toda proposta seja aprovada a partir do conhecimento e consenso de toda a rede.

“Precisamos pensar juntos. Já estamos trabalhando para disponibilizarmos Guias de Orientações para a Escola e a partir de hoje promoveremos várias oportunidades para debatermos todas as questões necessárias para a segurança e a funcionalidade adequada do serviço de educação neste novo período letivo”, pontua.

Fonte e foto assessoria