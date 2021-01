SE: tráfego na ponte da BR-101 em Propriá é liberado em cerimônia oficial. Veja o vídeo

28/01/21 - 12:27:32

O Presidente Jair Bolsonaro desembarcou no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, por volta das 09h27, desta quinta-feira (28), acompanhado do ministro de infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para cumprir agenda de inauguração de obra entre os estados de Sergipe e Alagoas.

Governador Belivaldo Chagas chegou ao aeroporto de Aracaju e acompanhou a comitiva do presidente Bolsonaro e continua a viagem a bordo do helicóptero do exército brasileiro.

Fizeram parte da comitiva o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Santos Filho, e o deputado federal Laércio Oliveira (PP).

A BR 101 em Sergipe tem 206 km de extensão, sendo que a duplicação compreende 104 quilômetros. Até o momento, são mais de 45 quilômetros duplicados e em pista dupla concluídos. A previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes(DNIT) é que até 2022 a duplicação em Sergipe seja finalizada.