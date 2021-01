3 homens que cumpriam medida segurança no Hospital de Tratamento Psiquiátrico fogem

28/01/21 - 07:55:52

Três homens fugiram na noite desta quarta-feira (27) do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), no Bairro América, em Aracaju. Eles cumpriam medida de segurança no local.

Os detentos fizeram um buraco em uma das paredes para facilitar a fuga, que aconteceu pouco depois que eles receberam a medicação de rotina do período noturno.

Fugiram Matheus Phelipe Souza Braga, 26 anos; Wesley dos Santos Costa, 24 anos; e Valério Xavier da Silva, 44 anos.

De acordo com a Secretaria da Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor (Sejuc), eles conseguiram cavar uma das paredes, fizeram um buraco e tiveram acesso à área externa, pulando um muro.

Essa é a segunda fuga de internos do Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (Compajaf) que acontece em menos de um ano.