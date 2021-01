Unit é local de prova do primeiro Enem Digital que começa domingo, 31

28/01/21 - 14:09:13

É a primeira vez que o Enem terá provas digitais. O segundo dia de aplicação será no domingo seguinte, dia 7 de fevereiro.

Após as provas tradicionais do Enem 2020 (versão impressa), chegou a vez de alguns candidatos experimentarem a novidade deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio: sua versão digital. Ao contrário do que muitos pensam, o acesso não será feito de casa, mas nas instituições selecionadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep -, em algumas regiões do país. A Universidade Tiradentes – Unit – é uma destas em Sergipe.

No campus Aracaju Farolândia da Unit, o Inep liberou a realização do Exame em laboratórios do bloco G e do Complexo de Comunicação Social que são cabeados. “Ao todo, receberemos 191 candidatos, cada um em um computador de mesa de nossos laboratórios. A preferência da organização do Enem foi pelo uso de equipamentos cabeados, sem uso de internet do tipo Wi-Fi”, explica o pró-reitor de Marketing, Relacionamento e Vendas da Unit, professor Luís Carlos Beltrami.

“Estamos muito felizes em poder fazer parte desse momento histórico na vida de tantos jovens, afinal, o início desse sonho começa, para muitos, no Enem e continua na própria Unit, realizando o curso que tanto almeja seguir carreira”, comenta Beltrami.

A Unit, que foi local de prova para mais de seis mil candidatos nos últimos dois finais de semana na aplicação do modelo tradicional do Exame, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro também abrirá as portas às 12h para receber 191 pessoas que farão o Enem Digital de 13h30 às 19h. “Para isso, os portões serão fechados às 13h”, lembra Beltrami.

Enem Digital

É a primeira vez que o exame terá provas digitais. A estreia ocorrerá em modelo-piloto e a implementação será progressiva, com previsão de se consolidar em 2026.

Em Sergipe, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação, Educação, do Esporte e da Cultura, um total de 87.502 inscrições foram confirmadas e os candidatos farão a prova em 34 cidades sergipanas.

É possível ingressar na Unit usando a nota do Enem a partir de 2015 em diante.

