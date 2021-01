CAMINHÃO CAPOTA E AJUDANTE DE MOTORISTA MORRE NA RODOVIA EM INDIAROBA

29/01/21 - 09:59:56

Um caminhão capotou no inicio da manhã desta sexta-feira (29) após o motorista perder o controle da direção.

O acidente foi registrado na rodovia estadual SE-488, no município de Indiaroba e as informações são de que o ajudante do motorista morreu no local.

Foto redes sociais – PM2 INFORM