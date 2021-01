Cidadania reune a executiva em Aracaju e reitera indicativo de candidatura ao Governo

29/01/21 - 21:23:02

A executiva estadual do partido Cidadania realizou nesta sexta-feira (29)a primeira reunião do ano. O objetivo do encontro foi debater a conjuntura nacional e estadual, iniciar a elaboração do planejamento estratégico, como também o fortalecimento da sigla e de seus diretórios municipais.

A reunião foi conduzida pelo senador Alessandro Vieira, presidente estadual do Cidadania, e contou com a participação dos deputados estaduais Kitty Lima, Georgeo Passos, Samuel Carvalho, dos vereadores de Aracaju Sheyla Galba e Ricardo Marques, além de filiados ao partido.

A delegada Danielle Garcia participou da reunião de forma virtual. “O time do Cidadania está cada vez mais forte e unido para trabalhar pelo desenvolvimento de Sergipe. Nosso trabalho não para, estamos atentos às necessidades da população”, assegura.

Em sua fala, o senador Alessandro Vieira destacou: Mais uma reunião de planejamento da executiva estadual do Cidadania, nossos parlamentares todos unidos em um projeto de renovação para Sergipe e para os municípios. Isso passa pela formação dos núcleos setoriais, pelo avanço na aproximação com o cidadão, e principalmente pela participação da sociedade. Unidos, podemos mudar Sergipe”.

O grupo analisou positivamente a atuação da sigla nas eleições de 2020 e reconheceu o crescimento da força do partido. “O time do Cidadania está cada vez mais unido e focado no bem do povo sergipano. Muita gente tenta desconstruir o trabalho que estamos construindo, mas não vão conseguir. Nós estamos todos empenhados em fazer o melhor pelo nosso Estado”, ressalta a deputada Kitty Lima, líder da oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe.

O vereador de Aracaju, Ricardo Marques evidenciou a unidade de todos que fazem o partido e reiterou que a executiva aprovou por unanimidade o indicativo de que o Cidadania terá candidato próprio ao Governo de Sergipe em 2022. “Com certeza o grupo do Cidadania vai caminhar junto, e em 2022, não tenham dúvidas, chegaremos para fazer a diferença na política de Sergipe. Esse é a perspectiva de todos que constroem o Cidadania”.

Por Laisa Bomfim