DEFESA CIVIL DE ARACAJU EMITE ALERTA PARA CHUVAS NAS PRÓXIMAS 48 HORAS

29/01/21 - 12:20:03

A partir desta sexta-feira, 29, a Prefeitura de Aracaju mantém suas equipes em atenção para atuar diante das demandas que possam ser ocasionadas pela chuva, prevista para ocorrer ao longo deste final de semana. Visando informar a população sobre o fenômeno, a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju, emitiu alerta através do serviço SMS 40199.

De acordo com o boletim divulgado pelo Centro de Meteorologia de Sergipe, há possibilidade de chuvas isoladas nas próximas 48h, podendo variar entre 20mm e 50mm, a cada 24h. O órgão de monitoramento revela ainda o indicativo de que a instabilidade deve perdurar até o próximo domingo, dia 31, com tendência de maior concentração na madrugada deste sábado, 30.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressalta que o monitoramento ocorre de maneira constante, com especial atenção às áreas de risco. “A Prefeitura de Aracaju atua de maneira preventiva, com ações que possam minimizar impactos das chuvas, assim como para atendimento à população. Nossas equipes estarão em alerta para os chamados que possam ocorrer através do número emergencial 199, da Defesa Civil”, destaca o secretário.

O serviço emergencial 199 funciona 24h, todos os dias da semana, possibilitando a redução de riscos para a população. “Caso sejam identificados indícios de anormalidades, provocadas pela chuva, é importante acionar a Defesa Civil, de maneira que possamos proceder a avaliação e assim adotar as medidas cabíveis”, salienta o coordenador da Defesa Civil, major Sílvio Prado.

SMS 40199

Com mais de 50 mil números cadastrados, o serviço de alerta por SMS- 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que possam ocorrer. O recurso possibilita que o estado de atenção seja redobrado, especialmente para as pessoas que residem em áreas de riscos.

Para realizar o cadastro, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Foto: Sérgio Silva