EDVALDO AUTORIZA LICITAÇÃO PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE DO RIO POXIM

29/01/21 - 12:33:49

O prefeito Edvaldo Nogueira autorizou, na manhã desta sexta-feira, 29, a abertura da licitação que viabilizará a ampliação da ponte sobre o Rio Poxim, localizada na avenida Beira Mar, próximo ao Parque dos Cajueiros, na zona Sul de Aracaju. A obra integra o Projeto de Mobilidade Urbana – que contemplou a recuperação completa do corredor de transporte – e permitirá melhorar, ainda mais, a fluidez do trânsito na localidade. Com a autorização assinada por Edvaldo, as empresas interessadas terão um prazo para apresentação das propostas. Serão investidos cerca de R$ 17 milhões no projeto de ampliação da ponte.

“Estou muito feliz, porque hoje autorizamos a abertura de licitação para a ampliação da ponte sobre o Rio Poxim. A obra faz parte do nosso Projeto de Mobilidade e complementará a recuperação completa que fizemos na avenida Beira Mar já que, com a reestruturação, a avenida foi ampliada, passando a ter três pistas e, quando chega naquela parte da ponte, há um estreitamento, causando engarrafamentos. Com essa obra, vai melhorar de forma significativa, porque vamos construir uma pista do lado direito e outra do lado esquerdo. Além disso, vamos preservar a ciclovia que liga os dois lados. Ou seja, será uma grandiosa obra”, destacou o prefeito.

Para que as empresas participem, elas deverão apresentar um atestado que demonstre experiência em construção de pontes em estrutura de concreto armado, com, no mínimo, 90 metros de extensão, segundo explicou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari. “É um trabalho que exige logística, que tem todo um apoio na beira do rio, então as empresas que vão participar devem comprovar essa qualificação. Será uma licitação de âmbito nacional e que exigirá alto nível de qualificação técnica”, detalhou. A previsão é de que a licitação seja realizada em 60 dias.

Recuperação da Beira Mar

A avenida Beira Mar foi o primeiro corredor de transporte a ser recuperado pelo Projeto de Mobilidade Urbana. Entregue em 2020, a obra contemplou a fresagem e recomposição de todo o pavimento nos 10 km de extensão da via que corta os bairros Centro, São José, Treze de Julho, Jardins, Inácio Barbosa, Farolândia e Atalaia. Para execução da obra, foram investidos, aproximadamente, R$ 9,8 milhões.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA