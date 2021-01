Em São Cristóvão, Belivaldo Chagas autoriza implantação da Rodovia SE-466, que liga o Povoado Rita Cacete à BR-101

29/01/21 - 14:17:34

A obra faz parte do Pró-Rodovias, um dos Eixos do Programa de Recuperação Econômica-Avança Sergipe

Dando continuidade ao Pró-Rodovias, o governador Belivaldo Chagas assinou, nesta sexta-feira (29), ordem de serviço para implantação e pavimentação da Rodovia SE-466, que se chamará Rodovia Raimundo Juliano. A rodovia está localizada no acesso 017, no trecho que vai da BR-101 ao Povoado Rita Cacete, no município de São Cristóvão.

O Pró-Rodovias, que tem o objetivo de reconstruir as rodovias estaduais e promover segurança na mobilidade urbana, é um dos Eixos do Programa de Recuperação Econômica-Avança Sergipe. Na ocasião, o governador destacou a importância desta nova rodovia, e ressaltou também os próximos investimentos do Governo do Estado no município de São Cristóvão.

“Uma obra de importância fundamental, já que aqui é uma região que tem um potencial imenso de água mineral, temos indústrias instaladas. Essa nova rodovia vai facilitar o escoamento da produção. É um trecho curto, de aproximadamente 4 km, mas de uma importância fundamental para o estado. Nós vamos ter agora a Rodovia Raimundo Juliano, e também outras rodovias, fruto de investimentos aqui no município, como a recuperação da João Bebe Água e do outro acesso à cidade pela BR-101”, explicou Belivaldo.

Também presente à solenidade, o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, agradeceu os anúncios de investimentos do governo para o município. “O governador fez surpresas positivas hoje, ao anunciar as outras obras, a recuperação da SE-464, que é a primeira entrada da cidade, que liga a BR 101 à cidade histórica. Será muito importante, pois com a instalação da indústria Maratá na BR-101, essa rodovia irá fazer com que a mão-de-obra seja transportada do centro histórico para a Maratá, além do projeto do caminho de Santa Dulce dos Pobres. Temos só a agradecer pela parceria entre o Governo do Estado e São Cristóvão”, destacou.

A obra

Para essa obra, serão investidos R$5.560.519,30, com prazo de 240 dias. Ela tem extensão de 3,97km e será realizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), a empresa responsável pela obra será a CAMEL Empreendimento e Construções LTDA.

“Hoje é mais um dia de alegria, dentro desse programa Avança Sergipe/Finisa, mais uma ordem de serviço sendo dada para o município de São Cristóvão, uma obra do acesso ao povoado Rita Cacete à BR-101. Já inauguramos o acesso ao povoado Caípe, temos a Rodovia João Bebe Água, que será entregue em breve e agora, esse acesso ao povoado. São investimentos tanto do Finisa, como também de recursos próprios do Governo do Estado, que o governador está investindo neste município, até mesmo pela sua importância histórica”, complementou o secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto.

Moradora da região há 70 anos, Aidê Alves Gomes, falou sobre a alegria de ver um sonho realizado. “Tenho 72 anos, trabalhei aqui como diretora da escola rural do povoado Rita Cacete por 30 anos e sou moradora há cerca de 30 anos. Esse ato que está acontecendo agora traz muita alegria, porque vejo meus dias chegando ao fim por conta da minha idade, e hoje vejo que meus filhos, netos e sobrinhos e a comunidade inteira vai ter um acesso ótimo, tanto para Itaporanga, Aracaju, São Cristóvão”, complementou a aposentada.

O empresário Betinho que tem um empreendimento na região falou da importância da melhoria da infraestrutura para atração de novas indústrias. “Aqui temos indústrias ligadas à água mineral. Portanto, essa rodovia vai trazer um desenvolvimento para a região, onde a água é o líquido mais nobre que nos temos para a saúde. São Cristóvão é felizarda com um solo em abundancia desse produto tão necessário para a vida humana”, ressaltou o empresário.

Homenagem

O trecho receberá o nome de Rodovia Raimundo Juliano em homenagem o empresário sergipano, natural de Estância, que faleceu aos 88 anos em 21 de agosto de 2020. Ele se destacou no comércio atacadista, de varejo, de veículos, agronegócio e construção civil. Participou da fundação da loja Maçônica Piauitinga, do Clube de Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito de Estância. Ele ainda foi presidente do Rotary Clube Aracaju-Norte.

“Essa homenagem que o Governo de Sergipe está fazendo nos toca muito pelo reconhecimento, depois de tanto trabalho com honestidade, de seu Raimundo Juliano. E como cidadãos, ficamos muito felizes quando vemos pessoas que assumem o governo e efetivamente cumprem o que dizem. Esse pequeno trecho de 4 km demorou quase 20 anos para ser asfaltado e agora, na sua gestão, se concretiza um sonho do povo de são Cristóvão”, destacou o filho do homenageado, Juliano César de Faria Souto.

