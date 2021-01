Energisa Sergipe possui tarifa de energia mais barata do estado

29/01/21 - 10:08:31

Segundo a ANEEL, a ESE possui a 2ª mais barata dentre as capitais do Nordeste

Especialmente durante este verão, por conta da situação da pandemia, associada ao aumento das temperaturas, alguns clientes manifestaram a percepção de aumento na tarifa de energia. Apesar dessa impressão, a Energisa Sergipe, responsável pela distribuição de energia a 63 municípios sergipanos, esclarece que possui a tarifa mais barata do estado e a 2ª mais barata dentre as 9 capitais do Nordeste, segundo o Ranking das Tarifas – ANEEL. Além disso, a tarifa cobrada na área de concessão da distribuidora está abaixo da média nacional.

Para ter uma melhor percepção do aumento do valor da conta, o cliente precisa avaliar com atenção a evolução do consumo mensal em relação ao mês correspondente no ano anterior, para que possa verificar a média dos kWh consumidos. Esta informação está disponível na sua conta de energia.

Um fato associado a possibilidade de aumento do consumo é que os equipamentos que diminuem a sensação de calor e amenizam o desconforto das altas temperaturas precisam trabalhar mais para manter o desempenho semelhante aos dias mais frescos.

O consumo de energia desses equipamentos pode aumentar entre 15% e 30% em dias de calor intenso. No caso da geladeira isso se explica pela troca de ar frio com o ambiente externo. Já o ar-condicionado, em dias de calor intenso, consome mais energia para manter o ambiente numa temperatura de 22°, por exemplo, do que gastaria nos dias em que o clima está mais ameno. Ou seja, mesmo sem perceber e sem mudar hábitos, o gasto com consumo de energia elétricos pode subir nos dias mais quentes.

Por que a tarifa é diferente em cada estado?

O valor da tarifa de energia é estipulado pela ANEEL, tanto nos reajustes anuais quanto nos anos de revisão tarifária. Por exemplo, nos 2 últimos anos, o aumento da tarifa da Energisa Sergipe foi inferior a inflação (IPCA). Para a definição da tarifa, a ANEEL considera critérios rígidos tais como: características de cada área de concessão, o número de consumidores, quantidade de energia distribuída, os quilômetros da rede, o nível de perdas comerciais (furto de energia conhecido como “gato”) e o custo da energia comprada pelas distribuidoras. Além destes critérios, a ANEEL também considera reduzir a tarifa através do repasse de um percentual da eficiência da distribuidora de energia para o consumidor visando a modicidade tarifária.

Os impostos cobrados na conta de energia podem mudar a depender do estado onde reside o cliente ou de benefícios sociais. Clientes de baixa renda, cadastrados no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, por exemplo, são beneficiados com a isenção do ICMS.

Variação do consumo

Fique atento a algumas dicas para economizar energia e evitar variações na conta:

Busque sempre que possível comprar equipamentos com selo do Programa Brasileiro de Etiquetagem preferencialmente classe A, pois são energeticamente mais eficientes;

O aparelho de ar-condicionado deve ser comprado com o correto dimensionamento para o ambiente a ser utilizado. Quanto maior o ambiente, mais potente precisa ser o aparelho;

Se o equipamento for antigo, dê preferência pela substituição de um equipamento novo, com maior eficiência;

Ao usar o ar-condicionado, garanta que as janelas e portas do ambiente estejam fechadas;

Utilize o ar-condicionado na temperatura entre 21°C e 24°C e ao ficar muito tempo fora do ambiente, desligue o equipamento;

Limpe os filtros do ar condicionado a cada quinze dias. E faça uma higienização completa com uma empresa especializada entre 6 meses e 1 ano a depender da intensidade da utilização. A sujeira dificulta a passagem do ar e reduz a eficiência do equipamento.

Instale sua geladeira longe de locais ou equipamentos de aquecimento como, forno elétrico, fogão, churrasqueira e micro-ondas;

Realize a instalação do equipamento preferencialmente fora do alcance da irradiação solar direta;

Procure reduzir a abertura da geladeira, assim a conservação da temperatura interna será mantida com menor uso do compressor;

Não guarde alimentos quentes;

Não use a parte de trás de geladeiras e freezers para secar roupas ou sapatos. Isso reduz a eficiência do equipamento;

Não desligue o equipamento à noite para ligá-lo na manhã seguinte.

Verifique constantemente se a vedação do equipamento está em boas condições.

Por Regiane de Andrade Sa