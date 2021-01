Estudantes retomam sonho de ingresso no ensino superior

No momento em que o brasileiro está renovando as esperanças e voltando a apostar no seu futuro profissional, a Estácio realiza, nesta sexta-feira (29) e amanhã (30), o Megavestibular, que concede até 60% de bolsa durante toda a graduação no Centro Universitário Estácio de Sergipe os estudantes poderão escolher entre diversas opções de cursos de graduação disponíveis. As inscrições podem ser realizadas pelo site go.estacio.br/mega, pelo telefone (79) 3246-8112, ou diretamente na sala de matrícula do Centro Universitário Estácio de Sergipe. O atendimento presencial no campus localizado em Aracaju ocorre de acordo com as normas de segurança sanitária vigentes e o uso de máscara é obrigatório.

Com a perspectiva do início da vacinação no Brasil, muitos estudantes já se mostram confiantes para retomar os estudos e dar início à graduação. Um estudo realizado pela empresa de pesquisas educacionais Educa Insight e divulgado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), no final do ano passado, já demonstrava essa tendência. O desejo de retornar aos estudos nos próximos meses foi uma das conclusões da 5ª fase do estudo “Coronavírus e Ensino Superior: o que pensam os alunos”, realizado com mais de 1.000 pessoas.

Ainda neste cenário, milhares de estudantes optaram por não realizar a prova do Enem em 2021 ou não estão confiantes com os resultados, devidos às dificuldades enfrentadas para estudar em meio a pandemia. Para eles, o vestibular será a melhor opção para ingressar no ensino superior e ainda aproveitar as condições diferenciadas no período. E quem já possui uma nota do Enem também pode aproveitar os descontos do Megavestibular para o ingresso na graduação. Os cursos e modalidades que integram a campanha podem variar conforme a Unidade ou Polo de Ensino Digital escolhido.

Com diversos cursos de graduação disponíveis nas modalidades de Ensino Presencial, Semipresencial, Digital e Flex, a Estácio é reconhecida pela excelência acadêmica e compromisso com a ascensão social e a empregabilidade dos universitários que, formados, possuirão um diploma reconhecido nacionalmente. Os estudantes contam com um modelo de ensino nacionalizado e dispõem de diversos recursos acadêmicos. Antigos e novos estudantes contam ainda com o seguro educacional, que protege os alunos que tenham perdido o emprego. Totalmente sem custos, o benefício garante um crédito de até seis vezes o valor da mensalidade. Saiba mais informações em https://portal.estacio.br/seguroeducacional.

