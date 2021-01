Governo de Sergipe, em parceria com o MTur, lança campanha de divulgação do estado

29/01/21 - 14:35:19

Com o título “Visite Sergipe, uma surpresa no coração do Nordeste”, a campanha será veiculada em TVs,rádios, outdoors e redes sociais

O Governo de Sergipe, em parceria com o Ministério do Turismo (MTur) realizou um convênio para a promoção do destino com a criação da campanha “Visite Sergipe, uma surpresa no coração do Nordeste”, que tem por objetivo impulsionar a retomada do turismo com a divulgação dos atrativos sergipanos nos estados que são os maiores emissores de turistas: Rio de Janeiro; São Paulo, capital e interior; Minas Gerais e Brasília-DF, e nos três estados do Nordeste: Bahia, Alagoas e Pernambuco, com início em 30 de janeiro.

A campanha consiste em um vídeo promocional de trinta segundos, que vai ser veiculado em dois canais de TV por assinatura que apresentam grande audiência, Globo News e Viva, além de focar no turismo regional com a veiculação de spots em rádios e placas de outdoors nos estados vizinhos: Alagoas, Pernambuco e Bahia.

O Governo de Sergipe, com recursos próprios, também vai impulsionar nas redes sociais a campanha “Visite Sergipe, uma surpresa no coração do Nordeste”, nos estados onde a campanha será veiculada, com o objetivo de fortalecer os resultados e ativar cada vez mais os principais elos da cadeia produtiva do turismo e buscar ajudar a aquecer a economia no estado.

Para o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, este aporte financeiro é extremamente importante para a promoção do destino Sergipe. “Agradeço ao Ministério do Turismo por esse convênio, pois são recursos que irão ajudar na divulgação de Sergipe nos principais estados que são responsáveis pela emissão de demanda turística para o nosso destino. Quero agradecer também ao governador Belivaldo Chagas por não medir esforços e disponibilizar recursos para complementar a campanha, e, assim, impulsionarmos nas redes sociais, cumprindo uma das funções da Secretaria de Turismo, que é divulgar o destino”, disse.

O secretário completa ainda que o mote da campanha foi baseado em pesquisas realizadas com turistas que se declararam surpresos positivamente e encantados com Sergipe. “Temos um produto magnífico nas mãos, que precisa apenas de divulgação. Então, essa campanha é um convite às pessoas do Brasil inteiro, que queiram vir pra cá, para que elas também possam sentir essa emoção, e se surpreender positivamente com Sergipe”, finaliza Sales Neto.

Informações e foto assessoria