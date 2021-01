GOVERNO INICIA CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO NESTA SEXTA-FEIRA

29/01/21 - 07:40:16

Recebem nesta data, os servidores com vínculo efetivo ativos, aposentados e pensionistas com vencimentos de até R$ 3 mil. Além disso, todos os servidores da Seduc passam a receber dentro do mês

O Governo do Estado inicia nesta sexta-feira(29), a partir das 14 horas, o calendário de pagamento referente ao mês de janeiro de 2021, quando recebem os servidores ativos com vínculo efetivo, aposentados e pensionistas com vencimentos de até R$ 3 mil (três mil reais).

Servidores efetivos do SergipePrevidência, Ipesaúde, Segrase, Agrese; todos os servidores da Secretaria da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc); e servidores efetivos da Cohidro, Codise, Cehop, Emdagro, Emsetur, Emgetis e Pronese também receberão o salário de forma integral no dia 29 de janeiro.

Já no dia 10 de fevereiro, a partir das 14 horas, o Governo do Estado conclui a folha de janeiro, com o pagamento dos demais servidores ativos, aposentados e pensionistas que recebem acima de R$ 3 mil, além de todos os servidores comissionados sem vínculo.

13º Salario de 2021

Para os pensionistas e aposentados que recebem até R$ 6 mil, o Governo realiza o pagamento da 1ª parcela (do total de 10) do 13º Salário de 2021, junto com o salário do mês, a partir da folha de janeiro.

Os demais servidores ativos e inativos recebem a 1ª parcela do 13º Salário de 2021, proporcional, na folha do mês de aniversário. Já a segunda parcela será paga até 20 de dezembro de 2021.

ASN