Incêndio destrói um depósito para material de festa localizado na Rua Arauá, de Aracaju

29/01/21 - 07:15:43

Um incêndio que começou por volta das 22h desta quinta-feira (28) destruiu uma casa que funcionava como depósito para material de festa, localizado na Rua Arauá, no Centro de Aracaju.

As equipes tiveram muita dificuldade para controlar as chamas, por conta do material altamente inflamável presente no local, como sofás e cortinas.

As informações são de que o combate durou até às 5h desta sexta-feira (28). Ao todo cinco viaturas da corporação auxiliaram no combate às chamas.

O Corpo de Bombeiros têm até 30 dias para emitir o laudo apontando as causas desse o incêndio.

A Polícia Civil vai investigar o caso.