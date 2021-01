Janier Mota participa de encontro com prefeitos da Região Centro e Sul para fortalecer economia

29/01/21 - 15:20:25

Em busca do fomento e fortalecimento econômico do Centro e Sul Sergipano, a deputada estadual Janier Mota (PL) participou, nesta sexta-feira, 29, de encontro com prefeitos e lideranças de vários municípios da região, que aconteceu no Polo Industrial Têxtil de Itabaianinha e contou com a presença da senadora Maria do Carmo (DEM).

A finalidade do encontro foi estreitar os laços entre os gestores municipais da Região e, assim, estabelecer parcerias para o fortalecimento das cidades circunvizinhas na busca por recursos financeiros, investimentos, para o Centro e Sul.

Em sua fala durante o encontro, Janier destacou a importância da união entre os prefeitos dos municípios para a geração de emprego e renda. “Enquanto deputada, venho sempre destinando emendas, buscando ações para desenvolver ainda mais a nossa Região. O Centro e Sul tem um potencial enorme. Itabaianinha, por exemplo, tem o polo cerâmico, o polo têxtil e também o agronegócio”, destaca.

Presente no encontro, o prefeito de Itabaianinha, Danilo de Joaldo, aproveitou para ressaltar sobre a confecção de peças a base do jeans e que pretende incentivar a vinda do segmento para a cidade, capacitando pessoas e apoiando empresários.

Presenças

O encontro contou com a presença também do prefeito de Estância, Gilson Andrade; de Boquim, Eraldo Andrade; de Indiaroba, Adinaldo Nascimento; de Cristinápolis, Sandro de Jesus; de Tomar de Geru, Pedro Balbino; de Umbaúba, Humberto Maravilha; de Arauá, Dr. Fabio; do vice-prefeito de Tobias Barreto, César Prado; do presidente do partido Democratas, o ex-deputado José Carlos Machado; de vereadores, presidentes de associações, empresários de Itabaianinha, entre outras figuras públicas.

Por Tatianne Melo

Foto assessoria