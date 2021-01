Live: “Práticas educacionais e saúde mental na infância”

29/01/21 - 09:30:49

“Práticas educacionais e saúde mental na infância” é a temática em discussão na live promovida pelo Conselho de Regional de Psicologia de Sergipe, nesta sexta-feira, 29, às 19h, com transmissão no perfil do CRP19, @crpsergipe. O evento virtual, integra a programação da campanha Saúde Mental de Janeiro a Janeiro e terá como convidada a psicóloga Bruna Vasconcelos Gonçalves (CRP 19/2217).

Psicodramatista e mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), Bruna Gonçalves acredita que educar é estar a favor da vida.

“A vida é movimento e a ação educativa deve nortear-se nas possibilidades de movimentações que despertem o ato criativo e a força para agir das pessoas que cruzam seu caminho”, fala.

Bruna considera ainda que as práticas educacionais institucionalizadas e para além delas, na infância, devem dialogar com caminhos que possibilitem a saúde mental.

“Os processos educacionais podem trazer à tona descobertas, desafios. A busca, no tocante à saúde mental é para que todos os envolvidos nestes processos possam experienciar, sentir o aprendido enquanto acréscimo em suas relações socioemocionais”, conclui.

