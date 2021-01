Nova variante do coronavírus traz mais riscos e preocupa os sergipanos, explica o Lacen

29/01/21 - 15:54:27

O estado de Sergipe registrou uma nova variedade do coronavírus, segundi informações divulgadas pelo superintendente do Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), Cliomar Alves, na manhã desta sexta-feira (29),

Ele explicou que “uma das linhagens que foi identificada pela Fiocruz é a B.2.2.251. Somente o estado de Sergipe identificou e depositou no banco mundial de sequências genéticas do SARS-CoV-2. Essa linhagem, que não tem relação com a do Amazonas, foi identificada em maior circulação nos Estados Unidos 70% e no Reino Unido em torno de 20%, e ainda não é possível saber sobre a transmissibilidade e a gravidade da doença que ela causa”.

O paciente que registrou a nova variante está sendo monitorado. “O paciente se encontra bem e nós estamos investigando junto com a Vigilância Epidemiológica os contatos desse paciente, para ver se ele viajou para o exterior ou se teve contato com alguém que viajou para o exterior”, disse.

Cliomar explicou ainda que essa amostra estava entre as 67 pesquisadas pela Fiocruz, que havia apontado a circulação de sete variantes do estado. E disse também que as amostras com alta carga viral do coronavírus vão continuar sendo enviadas à Fiocruz para a identificação de possíveis novas linhagens da doença.