OPERAÇÃO CONJUNTA COMBATE FURTO DE ÁGUA EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

29/01/21 - 09:40:13

Policiais civis e militares de Nossa Senhora da Glória, em conjunto com a Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp) e com a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), deflagraram a Operação Caça Gatos. O objetivo da ação foi o de inibir os furtos de água na região do sertão sergipano. Na ação, um suspeito foi preso, nessa quinta-feira, 28.

O furto ocasionava a falta de água em vários povoados de Nossa Senhora da Glória. Na operação, um suspeito foi detido em flagrante. Ele fez o pagamento da fiança e responderá ao processo em liberdade. As ações de combate ao furto de água em Sergipe terão continuidade, a fim de coibir a fraude e promover o restabelecimento na localidade.

O diretor do Instituto de Criminalística, Luciano Homem, explicou que os peritos criminais foram à região e coletaram os vestígios da fraude para elaboração do laudo pericial, que será anexado ao inquérito policial. “Dois peritos criminais do IC se deslocaram em apoio à operação de combate a furto de água. As equipes buscaram os indícios e constataram a fraude num dos medidores”, destacou.

O próximo passo é a realização de exames periciais que irão fornecer subsídios ao inquérito policial, conduzido pela Polícia Civil. “Os peritos constataram a fraude e já estão trabalhando para a elaboração do laudo pericial, materializando a fraude. Os peritos irão concluir o laudo e vão encaminhá-lo à autoridade policial”, complementou.

A Polícia Civil destaca que a população pode contribuir no combate aos crimes de furto de água, fornecendo informações e denúncias, através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP