Prefeito de Arauá agradece emendas encaminhadas por Valdevan Noventa

29/01/21 - 07:52:20

O deputado priorizou até o momento mais de R$ 3,2 milhões para Arauá

O deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE) fez um balanço nesta quinta-feira (28) das emendas priorizadas por ele para o município de Arauá, localizado na região sul de Sergipe. Foram mais de R$ 3,2 milhões em emendas, algumas pagas e outras aguardando a liberação do financeiro, para as diversas áreas como Infrestrutura Urbana e Rural (pavimentações), Ônibus e Mobiliário Escolar, Retroescavadeira e Atenção Básica da Saúde.

Nesta quinta-feira, o prefeito de Arauá, Fábio Costa, publicou em suas redes sociais, o empenho do deputado Valdevan Noventa para levar o desenvolvimento até o município. “Recebendo a visita do Dr. Orlando da Codevasf, do secretário Afonso e a Engenheira Fernanda, do presidente da Câmara de Vereadores, Odair dos Santos e de Ednaldo do Povoado Carnaíba, onde discutimos a aplicação de Emendas do deputado Valvevan Noventa, para o Brogodó, Casa Caiada e Carnaíba. Agradecemos ao deputado”, disse o prefeito Fábio Costa.

Segundo Valdevan, essas não serão as únicas emendas para Arauá, ele continuará trabalhando com afinco para beneficiar a todos, independente de cor partidária. “Não vou negar emendas para a população carente de Arauá. Jamais serei contra o povo. A eleição acabou e agora é hora de trabalhar. Quero parabenizar a atitude nobre do prefeito, Fábio Costa, e reafirmar que nosso gabinete e nossa equipe continuam de braços aberto para os projetos do município de Arauá”, comunicou Valdevan Noventa.

Emendas encaminhadas para Arauá

Para a Atenção Básica de Saúde do município, Valdevan Noventa, destinou R$ 2 milhões. Esse valor, também, compreende, ações de combate ao Covid-19. Todas as emendas já foram pagas; já para a Educação, o parlamentar indicou R$ 509 mil, que poderão ser utilizados para aquisição de mobiliário e um ônibus escolar novinho. A Infraesrutura Urbana e Rural contarão com emendas de R$ 1 milhão para pavimentações e aquisição de uma máquina retroescavadeira.

Fonte e foto assessoria