Prefeitura abre inscrições para 15 novas oficinas online de capacitação

29/01/21 - 05:49:50

Por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), a Prefeitura de Aracaju vai realizar, em fevereiro, 15 novas oficinas online de capacitação, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Tiradentes (Unit), Faculdade Estácio, Faculdade Jardins e Faculdade Regional da Bahia (Unirb).

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o link https://abre.ai/fundat ou o QRCode que está na imagem, e preencher o formulário com as seguintes informações: nome da oficina, nome completo (sem abreviações), RG, CPF, endereço com CEP, nome da mãe, data de nascimento e número de telefone. As oficinas têm carga horária que varia de 2h a 4h e, serão transmitidas através de uma sala virtual do Google Meet, e possibilitam a certificação dos alunos após a conclusão.

As oficinas online de capacitação são uma nova alternativa de ensino desenvolvida pela Fundat para continuar com a oferta de qualificação, uma vez que os cursos presenciais tiveram que ser suspensos devido à pandemia da covid-19. Além disso, a Fundação cumpre os protocolos de biossegurança necessários para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Sobre as oficinas

É importante que o participante compareça no dia e horário da oficina escolhida, acessando o link disponibilizado para cada uma. Também é fundamental o preenchimento dos formulários de entrada e saída, durante a oficina, pois eles servem para confirmar a presença na aula e assegurar a emissão do certificado posteriormente.

Para outras informações, os interessados devem contatar a Fundat pelos telefones: (79) 3179-1331, (79) 9 9151-9771 e (79) 9 9152-1009, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Cronograma

01/02 – segunda-feira: das 13h às 16h – Oficina Oratória: Como Perder o Medo de Falar em Público e se Destacar no Mercado de Trabalho (3h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/zms-xcyu-kji

02/02 – terça-feira: das 09h às 11h – Oficina Coaching (3h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/mjr-jebh-dsq

03/02 – quarta-feira: das 13h às 17h – Oficina Noções Básicas de Internet (4h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/qhd-mipt-bvx

04/02 – quinta-feira: das 15h às 17h – Oficina Dicas de Língua Portuguesa (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/rev-cnmp-iij

05/02 – sexta-feira: das 09h às 11h – Oficina Recepcionista (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/osy-ixge-cfn

08/02 – segunda-feira: das 15h às 17h – Oficina Educação Financeira (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/brc-ssxm-hup

09/02 – terça-feira: das 15h às 17h – Oficina Cuidador de Idosos (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/qhf-gzgb-onj



10/02 – quarta-feira: das 09h às 11h – Oficina Ética Profissional (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/och-zeoi-xqx



10/02 – quarta-feira: das 14h às 16h – Oficina Qualidade como Diferencial no Mercado Competitivo (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/seo-pyiq-ieg

19/02 – sexta-feira: das 09h às 11h – Oficina Auxiliar Administrativo (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/ihv-bdxt-ddt

23/02 – segunda-feira: das 14h às 16 h – Oficina Desafios das Relações Interpessoais (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/qnj-gqqx-stj



23/02 – segunda-feira: das 16h às 18h – Oficina Comunicação Escrita no Ambiente Corporativo (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/dyg-duwd-gzd

24/02 – terça-feira: das 14h às 17h – Oficina Recursos Humanos (3h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/azk-djia-dtc

25/02 – quarta-feira: das 08h às 11h – Oficina Instagram do Zero: Lançando um novo negócio (3h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/hop-iygj-gjo

26/02 – quinta-feira: das 09h às 11h – Oficina Raciocínio Lógico (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/pck-ucqv-kxz