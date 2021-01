Projeto visa realizar cursos de capacitação e formação no município sergipano

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, firmou uma nova parceria para a realização de cursos de capacitação. Desta vez, o acordo foi com a cidade serrana de Itabaiana. A parceria foi firmada no último dia 18 de janeiro, quando o diretor da Instituição, Paulo Rafael Nascimento, visitou o Centro Administrativo do município. Ele foi recebido pelo presidente da Câmara de Vereadores, Marcos Oliveira, e pela chefe do Gabinete da Prefeitura, Érica Pinheiro de Sousa.

O diretor explicou que a UNINASSAU está realizando uma série de reuniões com os municípios sergipanos, com o objetivo de levar a educação de nível superior e cursos profissionalizantes à população dessas cidades, incluindo os centros e povoados que constituem esses municípios. “A nossa conversação com os representantes de Itabaiana foi de grande importância, já que logo estaremos levando para os funcionários do administrativo e população, novas oportunidades de formação e especialização com nossos mestres e doutores”, ressalta Paulo Rafael.

Érica Pinheiro, observa que a parceria com a UNINASSAU é de extrema importância para o município, não só na área educacional, mas em todos os âmbitos. “Para nós, a presença da UNINASSAU no município representa um grande avanço em diversas áreas, viabilizando ofertar ao nosso quadro funcional e ao povo, além de educação de qualidade, um fortalecimento no âmbito social. Esse é, sem dúvida, um projeto excepcional”, afirma.

A chefe de Gabinete assegura que o poder executivo e legislativo de Itabaiana se sentem honrados com a presença da instituição de nível superior no município e com as diversas parcerias que serão firmadas para promover o desenvolvimento social e intelectual da região. Concluindo, ela agradeceu ao professor Paulo Rafael pela inciativa da UNINASSAU, em oportunizar à Itabaiana educação e desenvolvimento social.

