RICARDO TRABALHA POR UMA SOLUÇÃO PARA COMERCIANTES DA RODOVIÁRIA VELHA

29/01/21 - 18:48:19

Nesta sexta-feira (29), o vereador por Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania) se reuniu com a vice-prefeita Katarina Feitosa e relatou a situação dos comerciantes do Terminal Fernando Sávio que, devido a reforma da rodoviária velha, terão que desocupar os pontos comerciais.

O parlamentar alertou a vice-prefeita que o prazo dado pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) encerra neste domingo (31) e pediu uma atenção maior para a solução do problema. “A vice-prefeita foi bastante sensível à causa deles, entrou em contato com o presidente da Emsurb, Luiz Roberto, para saber se já havia alguma definição e recebeu a resposta de que até o final do prazo terá uma definição”.

Em posse dessa informação, Ricardo voltou ao Terminal Fernando Sávio, na tarde desta sexta-feira, acompanhado das vereadoras Emília Correa (Patriotas) e Sheyla Galba (Cidadania). “Os comerciantes estão ficando sem esperança por conta do vencimento do prazo. Estou acompanhando esta luta desde o início e, mesmo sem uma resposta concreta da prefeitura sobre a realocação deles, não poderia deixar de dar essa atenção. Conto também com a ajuda das minhas colegas de parlamento em defesa dos trabalhadores”.

Ricardo Marques acredita que com o prazo vencendo no domingo será difícil manter uma comunicação entre a prefeitura e os comerciantes, então sugeriu que um novo encontro fosse agendado para a próxima semana. “Não há nenhuma ação judicial de despejo, apenas uma notificação administrativa. Entendo que não haverá o uso de força para a retirada deles, então deixamos certo que, caso a resposta não seja dada até domingo pela prefeitura,