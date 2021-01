São Cristóvão: Etapa 1 de vacinação engloba todos os trabalhadores dos serviços de saúde

29/01/21 - 12:01:24

A primeira etapa de vacinação contra a covid-19 em São Cristóvão segue acontecendo tendo em vista vacinar todos os trabalhadores dos serviços da saúde do município. Segundo dados Vigilância Epidemiologica, em São Cristóvão, até hoje (28), já foram vacinados com a primeira dose da CoronaVac um total de 270 pessoas.

Em decorrência do quantitativo de vacinas recebidas pelo estado, 530 doses, a secretaria de saúde do município deu prioridade inicialmente aos trabalhadores que atuam em serviços específicos, como na vacinação, aqueles que atuam em unidades dedicadas à COVID-19 (UTI, enfermaria e urgências), trabalhadores ligados à coleta/realização de exames e os que atuam no Serviço de atendimento Móvel (SAMU), de acordo com localização da base em território sancristovense.

Segundo Beatriz Costa, coordenação de vigilância Epidemiológica, todos estes trabalhadores (citados acima) já foram vacinados no município. Agora a SMS inicia a aplicação das doses nos demais trabalhadores de serviços de saúde, ainda dentro da etapa 1 do Plano de Imunização. Esse ordenamento de priorização foi necessário a fim de atender todos os trabalhadores da saúde, tendo em vista que o município recebeu as vacinas de forma fracionada.

“Todos os trabalhadores dos serviços em saúde fazem parte da primeira etapa de imunização do município. Quando falamos em trabalhadores da saúde, não estamos apenas falando em médicos, enfermeiros, dentistas, etc. Todos os que estão em serviços de saúde são trabalhadores da saúde”, explica a coordenadora Beatriz Costa.

Quem é considerado trabalhadores da saúde

Segundo o Plano de Imunização de São Cristóvão, que segue as recomendações do ministério da saúde, trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

O grupo de trabalhadores dos serviços de saúde compreende tanto os profissionais da saúde (ex. médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), quanto os trabalhadores de apoio (ex. recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros), ou seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde.

Inclui-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares (ex. cuidadores de idosos, doulas/parteiras), bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. Segundo o Plano de Imunização do Município, a vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios.

A listagem nominal com a relação das pessoas vacinadas no município, e o Plano Municipal que descreve todas as etapas de vacinação e especifica quem faz parte dos grupos prioritários está disponível para consulta no portal da transparência, no site da prefeitura de São Cristovão (informes): https://transparencia.saocristovao.se.gov.br/municipio/covid19

Fonte e foto assessoria