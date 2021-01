Secretaria da Saúde inicia a distribuição de novas doses da vacina contra a Covid-19

29/01/21 - 12:09:15

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) inicia na segunda-feira, 01, a distribuição de lotes contendo a segunda dose da vacina da CoronaVac. Essas novas doses serão destinadas aos municípios que já alcançaram 100% da cobertura vacinal da primeira dose da vacina, para que possam dar continuidade a Campanha de Imunização dos trabalhadores da saúde que estão na linha de frente no combate a Covid-19.

Esses municípios também estão aptos a receber a primeira dose da vacina da Oxford/AstraZeneca para ampliar a cobertura vacinal nessa primeira fase da Campanha. O lote com doses da vacina de Oxford foi enviado para Sergipe no domingo, 24.

A Secretaria de Estado da Saúde está acelerando o envio desses lotes para dar agilidade ao processo de imunização em Sergipe. Com a distribuição dessas novas doses de vacinas, serão contemplados mais 31% dos trabalhadores da saúde, alcançando a marca de mais de 70% desse público prioritário.

“Já estamos atingindo a marca de mais 70% de trabalhadores da saúde vacinados, à medida que os imunizantes forem chegando iremos dá prosseguimento ao que foi estabelecido no Plano de Imunização”, disse a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa.

Segundo o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes , a SES vai repetir o plano logístico adotado no envio das primeiras doses do imunizante Coronavac. “São sete regionais. As mais próximas da capital, que compõem as regiões de Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, fazem a retirada diretamente na SES. Para as regiões de Estância, Itabaiana, Lagarto e Propriá, a entrega será através de caminhões refrigerados, além do helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA) que leva outro quantitativo de doses até a região de Nossa Senhora da Glória”, ressalta.

De acordo com ele, os municípios devem informar no Sistema do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), os dados das pessoas que foram imunizadas, onde trabalham, faixa etária e qual grupo prioritário. “Para que haja um controle e transparência nas doses que estão sendo aplicadas, pedimos aos municípios que façam essa atualização, um sistema local também foi implantado com a finalidade de manter diariamente essas informações”, enfatiza.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

A Secretaria de Estado da Saúde também está realizando a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde para serem utilizados nas salas de vacinação.

