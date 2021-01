TCE prorroga prazo de entrega das prestações eletrônicas municipais e atende interesses de administradores

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), por meio do seu corregedor-geral, conselheiro Carlos Alberto, prorrogou nesta sexta-feira (29), os prazos de entrega das prestações eletrônicas municipais que estavam prestes a vencer. Solicitada pelo Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRC/SE), a medida visa atender interesse excepcional das administrações públicas municipais.

Dessa forma, têm agora o dia 26/02 como novo prazo final para entregar os informes mensais referentes ao mês de dezembro (M12) e os movimentos de encerramento de exercício (M13 e M14). De acordo com o conselheiro, o atendimento ao pleito do CRC se justifica devido ao atual contexto pandêmico causado pelo vírus “Covid 19”.

– As medidas de isolamento social em convergência com as regras sanitárias excepcionalmente implementadas, acabaram por comprometer a preparação e finalização das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais das entidades jurisdicionadas, o que sugere a dilação dos prazos para entrega dos informes de encerramento de exercício”, destacou o corregedor-geral.

Ainda segundo ele, o pleito eleitoral de 2020 culminou por alterar o quadro da administração pública de diversos municípios, “o que preconiza determinada cautela no repasse de informações contábeis entre as gestões, demandando, por conseguinte, tempo e afinco para análise dos dados”.