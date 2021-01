ÚLTIMO FIM DE SEMANA DO MÊS É DE CHUVA NA CAPITAL, DIZ CENTRO DE METEOROLOGIA

29/01/21 - 14:51:44

Frente fria traz chuvas para a capital sergipana neste fim de semana

Uma frente fria, que veio do Centro-Sul da Bahia e do Norte de Minas Gerais, chegou nesta sexta-feira (29), a Sergipe e trouxe chuvas para este fim de semana aqui no estado. A previsão é do Centro de Meteorologia de Sergipe (CSM), que emitiu um boletim de alerta diante das condições climáticas atuais.

No boletim está explicado como deve se comportar o tempo neste fim de semana. Diante dessa informação o Governo de Sergipe informa, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente de Sergipe (Serhma), que há risco de pancadas de chuvas e grandes acumulados de precipitação em todo o estado nas próximas 48hs. “A atuação do fenômeno La Niña em sua fase ativa a situação é favorável a chegada de fenômenos meteorológicos na costa do Nordeste do Brasil. Sobre o estado de Sergipe observa-se o escoamento de leste associado à Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), que causa chuvas pontuais” informa o boletim.

Segundo o meteorologista do CMA, Overland Amaral, no estado de Sergipe a tendência é de que as instabilidades atuem no período da manhã com mais intensidade nas áreas litorâneas e a partir do fim de tarde se desloquem para a região oeste. “Serão chuvas de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco”, avisa o meteorologista.

A recomendações é evitar áreas de alagamentos e observe alteração nas encostas. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações junto à Defesa Civil use telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, telefone 193.

Fonte e foto ASN