Uma carreira de sucesso como tecnóloga em Radiologia

29/01/21 - 07:34:04

Ideia era fazer carreira na medicina, mas a egressa Ana Freire se permitiu explorar novas áreas e hoje tem a ciência como companheira.

Após duas tentativas de ingressar no curso de medicina sem sucesso, Ana Carolina Bonfim Freire optou por algo novo. Buscou em todos os cursos algo que pudesse unir a área da saúde e tecnologia. Entre as possibilidades a que melhor correspondia à expectativa era a área de tecnologia em radiologia.

“No início me senti muito insegura pois via a parte tecnológica da área, além disso os assuntos envolvendo anatomia, biofísica entre outros, me deixavam atordoada com a quantidade de informação. Mas entrei no modo determinação e prometi a mim mesma que não desistiria e concluiria o curso. E que bom não ter desistido!”, confessa

Ana Freire conta que ao longo do curso a conexão entre as disciplinas ficou mais clara. E o que ela tanto buscava, se revelou.

“A tecnologia muda ano após ano e para crescer na área é preciso estar aberta para entender e aprender sempre sobre saúde e tecnologia. Cada modalidade era uma forma nova de estudar o corpo humano, de contribuir para o diagnóstico de uma patologia. Eu queria tanto a medicina que me tornei os olhos dela”.

A tecnóloga em radiologia, egressa da Universidade Tiradentes, descobriu que a ciência seria sua companheira e que se quisesse ser uma boa profissional, parar de estudar não seria uma opção. Hoje pós-graduada em Saúde Pública e pós-graduanda em Radioterapia e Medicina Nuclear, Ana Freire trabalha no segmento da mamografia no Hospital de Amor de Lagarto, instituição filantrópica na região centro sul de Sergipe.

“A radiologia me permitiu construir uma carreira, laços e amizades que com certeza levarei sempre comigo. Posso afirmar que faço o que amo! Por vezes, chego do trabalho cansada devido à alta demanda no serviço, mas nada paga a sensação de saber que o meu trabalho colabora, significativamente, para mudança de vida. Tudo começou com uma semente que eu não tinha tanta certeza se germinaria, mas com as doses certas de dedicação, amor e fé, brotaram frutos que estou colhendo e que, com certeza, colherei muito mais!”, finaliza.

Graduação em Radiologia

A Radiologia é um ramo da Medicina no qual a radiação é utilizada como ferramenta de diagnóstico e tratamento de doenças. A graduação tecnológica em Radiologia traz conteúdos que preparam o profissional tanto do ponto de vista técnico quanto do atendimento ao paciente, tornando-o apto a atuar em diversas frentes no mercado de trabalho.

A área de atuação mais conhecida de um tecnólogo em Radiologia é no exame radiográfico, mas esta é apenas uma das aplicações técnicas. Dentro da área médica, o profissional pode operar o equipamento de radiografia convencional e digital, avaliar a qualidade do exame, trabalhar com radioterapia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, entre outras funções.

Também há demandas em outras áreas. Por exemplo, a área industrial utiliza aparelhos de radiação na verificação de equipamentos, enquanto os aeroportos podem usá-los na verificação de bagagens e revista de passageiros.

Por ser uma área derivada da Medicina, o curso Tecnólogo em Radiologia apresenta muitas matérias em comum com os cursos de Medicina e Enfermagem, por exemplo. Além, é claro, de outros conteúdos relacionados à radiologia, em específico.

Algumas disciplinas que o aluno encontrará em sua grade curricular são Física das radiações, Anatomia e Fisiologia Humana, Patologia Geral e Biossegurança, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética, Medicina Nuclear, entre outras.

Uma graduação em Radiologia dura três anos, o que é menos do que em muitas outras formações. Com o diploma em mãos, o profissional terá competência para atuar em diversos locais, como em clínicas diagnósticas, como em radioterapia, hospitais, laboratórios, aeroportos, empresas de engenharia, entre outras.

A demanda desta graduação está em crescimento e são muitas oportunidades no mercado de trabalho. Com remuneração média salarial inicial de R$2.300 nos principais estados, a carga horária é de 4h a 6h diárias.

Assessoria de Imprensa