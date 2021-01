“A DROGA DESTRUIU A VIDA DO MEU FILHO E DA NOSSA FAMÍLIA,”, DIZ MÃE APÓS CURA

30/01/21 - 10:26:24

Cuidar da dependência química é um processo de transformação completa de vida. Na manhã da última quarta-feira (06), a mãe de um residente do Batalhão da Restauração esteve na sede administrativa da instituição. A visita teve o objetivo de agradecer pelos cuidados oferecidos ao seu filho.

Mesmo chegando à sede administrativa com o objetivo de agradecer, a mãe foi surpreendida com um presente enviado pelo seu filho. Durante o tratamento, ele começou a participar de uma oficina de artesanato. Ao ver a sua primeira obra concluída, pediu que a equipe técnica enviasse para a sua mãe.

Bastante emocionada, Adriana Maria dos Santos, mãe do residente, agradeceu e lembrou das dificuldades enfrentadas por conta da dependência química do seu filho. “Hoje eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo tratamento do meu filho. Esse presente vale muito pra mim, pois não me recordo do dia em que ele lembrou de me agradar com qualquer gesto de carinho. A droga destruiu a vida dele e a da nossa família. Estou muito feliz pela oportunidade que ele está recebendo”, afirma.

Fonte Batalhão da Restauração