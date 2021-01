Capitão Samuel prestigia o seminário de cães de detecção que ocorre em Aracaju

30/01/21 - 10:17:35

Nesta sexta-feira, dia 29, o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) esteve prestigiando o SEMINÁRIO DE CÃES DE DETECÇÃO, que tem como palestrante o Sargento Gilson Alves, da Polícia Militar do Estado de São Paulo e um dos ícones da cinofilia no Brasil, no que se refere ao emprego de cães na atividade policial.

O seminário que ocorre nos dias 29, 03 e 31 de janeiro na Escola de Gestão da Polícia Penal de Sergipe (EGESP/SE), mostra como se dá a formação de cães que serão utilizados no fato de entorpecentes e explosivos.

No evento participam policiais militares dos estados de Sergipe, Bahia e Pernambuco, além de policiais civis, policiais penais, guardas municipais e adestradores civis.

“É muito importante seminários desta qualidade em nosso estado, sobretudo para capacitar ainda mais os nossos operadores de segurança pública. Parabenizamos aos organizadores pela iniciativa”, disse o Capitão Samuel.

Matéria do blog Espaço Militar