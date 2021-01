CONFIANÇA PERDE PARA O CHAPECOENSE POR 3 A 1, MAS PERMANECE NA SÉRIE B

30/01/21 - 08:16:11

O Confiança encerrou com derrota a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogando, nesta sexta-feira (30), contra a Chapecoense, o Dragão do bairro Industrial foi derrotado por 3 a 1, em partida realizada na Arena Condá, em Chapecó (SC). Com o resultado, a Chape chegou aos 73 pontos e conquistou o título de Campeão da competição. Apesar da má fase, o time sergipano conseguiu se manter na Série B do Brasileirão.

A Chape começou melhor e logo aos 4 minutos do primeiro tempo abriu o placar. Com um passe em profundidade, o atacante Mike passou para o meia Denner que cruzou para o camisa 9, Anselmo Ramon, no cantinho, colocar a bola no fundo da rede. Nos 20 primeiros minutos, o Verdão do Oeste mostrou disposição com algumas chances na área do Confiança, mas o time amornou e o primeiro tempo seguiu sem bolas na rede.

Segundo tempo decisivo

No segundo tempo o Confiança entrou em campo mais organizado e aos 9 minutos, Altemar, sozinho pelo lado esquerdo, cruzou de cabeça para o meia Reis que marcou para o time sergipano. O Dragão voltou melhor e fez o goleiro João Ricardo trabalhar. A Chapecoense ampliou o placar aos 33 minutos do segundo tempo. O atacante Anselmo Ramon cruzou rasteiro para Perotti que de carrinho marcou para o time da casa. Aos 50 minutos do segundo tempo de pênalti marcado por Anselmo Ramon, a Chapecoense garantiu o título da Série B.

Por Destaque Noticias

Foto: Dinho Zanotto/CBF