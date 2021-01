No sábado de chuvas árvore tombou sobre ciclovias e Ensurb atua em vários pontos

30/01/21 - 21:40:29

As fortes chuvas que caem em Sergipe desde a madrugada deste sábado, causaram alguns transtornos à população de Aracaju. Segundo a Defesa Civil Municipal, o acumulado de chuvas nas últimas horas já é de 47 milímetros. O pessoal da Prefeitura foi chamado para recolher uma árvore que tombou na área da ciclovia da avenida Genelício Barreto, no bairro Farolândia.

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) tem atendido as ocorrências e tomado medidas para dissipar os alagamentos. A Prefeitura já havia sido alertada sobre a possibilidade de chuvas intensas, por isso preparou as diversas equipes e as posicionou em locais estratégicos, aumentando a capacidade de resiliência da capital. “Já passamos alertas à população via SMS, no 199. As chuvas chegaram dentro da intensidade prevista”, afirma o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

As equipes da Emurb desobstruíram diversos pontos da rede de drenagem da cidade, incluindo a avenida Coronel Sizino da Rocha, no conjunto Santa Lúcia, e a avenida Simeão Sobral, no Santo Antônio. Aliado a isso, a Prefeitura mantém monitorados os canais situados em regiões mais vulneráveis e com histórico de alagamento, a exemplo do conjunto Lourival Batista, avenida Airton Teles, Almirante Tamandaré e Santa Lúcia.

Fonte PMA