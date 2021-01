O projeto Capacita oferta 3000 vagas em 30 cursos gratuitos

30/01/21 - 08:32:15

O projeto oferece aulas em diversas áreas profissionalizantes

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, realizará, de 03 a 05 de fevereiro, o Capacita 2021. O projeto oferece, esse ano, três mil vagas em 30 cursos gratuitos, manhã e noite, nas mais diversas áreas, todos com certificados.

O Capacita acontece duas vezes por ano nas instituições do grupo Ser Educacional, ofertando cursos de todas as áreas, como economia doméstica e cursos de nível superior. Em Aracaju, o projeto oferece os cursos de: decoração de ambientes com material reciclado, lógica matemática para concursos, homeopatia, administração do orçamento familiar, Fisioterapia e AVC: como agir, Primeiros Socorros, Práticas de Engenharia, Mecânica de Autos para Mulheres e outros.

O diretor da UNINASSAU Aracaju, Paulo Rafael Nascimento, considera o Capacita um dos mais importantes eventos da Instituição. “Esse é um projeto de cunho social, que vem profissionalizando diversas pessoas em todo o estado de Sergipe, o que viabiliza o ingresso no mercado de trabalho, em especial nesse momento de pandemia”, ressalta.

Paulo Rafael atenta que o Capacita oferece certificado de todos os cursos, sem exigir que o inscrito tenha graduação em nenhuma área específica. “Todos podem participar, sem restrições, devendo apenas se inscrever no curso desejado até um dia antes de sua realização”, orienta.

As inscrições são pelo site extensao.uninassau.edu.br

Fonte e foto assessoria