PC DE GLÓRIA PRENDE EM FLAGRANTE RECEPTADOR COM TRÊS MOTOCICLETAS ROUBADAS

30/01/21 - 09:48:58

Policiais civis de Nossa Senhora da Glória, prendem em flagrante, Joelson De Jesus Dias, pelo crime de receptação de veículos roubados e apreenderam três motocicletas roubadas que estavam na casa do suspeito. O fato aconteceu nesta sexta-feira, 29.

Segundo o delegado Eurico Nascimento, duas das motocicletas apreendidas estavam com a placa adulterada e chassis raspados, enquanto a terceira estava sem placa e com restrição de um roubo, o qual aconteceu no ano de 2014, na cidade de Canindé do São Francisco.

O delegado ainda acrescenta que a vítima de uma das motos foi localizada e teve seu bem recuperado, enquanto as motos com chassis raspadas foram encaminhadas à perícia técnica a fim de localizar os verdadeiros proprietários. “O receptador apresentou notas fiscais falsas alegando que a motocicleta era de ‘leilão’, crime frequente no estado de Sergipe”, ressaltou o delegado.

Fonte e foto SSP