Prefeitura divulga resultado do edital de remoção a pedido para professores

30/01/21 - 08:49:16

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), divulgou, nesta sexta-feira, 29, o resultado do Edital nº 04/2020, que trata da remoção a pedido, dedicado a professores que desejam se transferir de uma escola municipal para outra.

Pela primeira vez, o processo foi realizado completamente de forma online. “Buscamos mais praticidade e transparência neste ano. O processo de remoção a pedido foi realizado utilizando duas plataformas online que temos à nossa disposição, que é o AjuInteligente e o Gier, o sistema Gestão Inteligente da Educação Responsável. Este último, utilizado na nossa matrícula online e na gestão das escolas”, explica a secretária municipal da Educação, Maria Cecília leite.

A realização do processo online possibilitou maior transparência em seu andamento, haja vista os candidatos, após realizarem o pedido de remoção, terem acompanhado cada movimentação do processo.

“A praticidade e a comunidade em ter sido realizado todo online, desde a inscrição, até o acompanhamento das etapas foi muito importante. Os resultados de cada etapa, mostrados de forma transparente via e-mail, deixou os professores mais tranquilos por saberem em que fase estavam no processo”, elogia a professora Vanessa Santana Prata, uma das profissionais a pedir remoção.

Outra novidade na edição de 2020 do processo de remoção foi a participação de representantes de professores para acompanhar e fiscalizar o andamento. “Desde a primeira reunião com os conselheiros, já vimos muita transparência. Foi possível tirar dúvidas, dar sugestões e opinar a respeito do processo. Houve muita clareza. Fiquei muito satisfeita e tranquila. Sei que está sendo apresentado pra comunidade escolar um resultado limpo e transparente”, destaca a professora Marluce Pereira, representante dos docentes da Emef Sérgio Francisco da Silva.

Foto: Ana Lícia Menezes [Arquivo/Secom/PMA]